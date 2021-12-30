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46 минут назад

Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства

Депутат Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционно настроенных россиян. В своем Telegram-канале он заявил, что отбирать паспорт стоит у людей, которые «ненавидят свою страну и народ».

Хинштейн предложил лишать оппозиционеров гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождению. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — заявил депутат.

Он отметил, что расширение полномочий президента по присвоению и лишению гражданства — правильная и нужная инициатива.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

Также закон расширяет и полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Отдельно в стране вводится институт прекращения гражданства, а также расширяется перечень преступлений для этого — кроме терроризма, в перечень включены некоторые тяжкие нарушения закона против государства, а также правонарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Политика,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Госдума,
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