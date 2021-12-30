Мэр Симферополя подал в отставку

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.