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53 минуты назад

Мэр Симферополя подал в отставку

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

Мэр Симферополя подал в отставку
Фото: Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0

"Провел встречу с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым. По итогам встречи Валентин Валентинович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Демидов возглавляет администрацию Симферополя с апреля 2021 года. Ранее он работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, главой администрации Армянска, министром экономического развития Крыма, возглавлял департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Политика,Сергей Аксенов,
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