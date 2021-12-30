Две президента играли в одной команде, но в разных пятерках. Хоккейный матч прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Путин и Лукашенко вышли на лед в белой форме. За первые несколько минут матча команда «белых» забила четыре шайбы, а их оппоненты в красном - одну. Помимо лидеров России и Белоруссии в игре приняли участие экс-чемпионы. Матч закончился со счетом 18:7 в пользу команды президента России и Белоруссии. Путин забросил семь шайб, а Лукашенко - две.