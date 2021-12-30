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1 час назад

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров в Петербурге. Видео

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после трехчасовых переговоров в Санкт-Петербурге. Видео публикует «Ruptly».

Две президента играли в одной команде, но в разных пятерках. Хоккейный матч прошел в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне.

Путин и Лукашенко вышли на лед в белой форме. За первые несколько минут матча команда «белых» забила четыре шайбы, а их оппоненты в красном - одну. Помимо лидеров России и Белоруссии в игре приняли участие экс-чемпионы. Матч закончился со счетом 18:7 в пользу команды президента России и Белоруссии. Путин забросил семь шайб, а Лукашенко - две.

Политика,Общество,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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