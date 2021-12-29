Раскрыты темы переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров 30 декабря обсудят ряд стратегических вопросов и темы безопасности. Об этом в ходе телефонного брифинга для журналистов рассказал представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.
«Два президента обсудят предстоящий диалог с Россией по целому ряду вопросов безопасности и стратегических вопросов», - заявил представитель администрации США.
Он уточнил, что речь идет о диалоге по стратегической стабильности, а также взаимодействии по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
По словам ведущего брифинга, Вашингтон готов обсуждать те вопросы, которые обозначила Москва.
«Будут темы, по которым мы можем достичь значимого прогресса, а также и темы, по которым у нас будут разногласия, такова природа дипломатии», - констатировал чиновник.
Он также сообщил, что Байден намерен заявить Путину о желании дипломатического пути развития отношений, но даст понять, что Вашингтон «готов отреагировать», если Россия решится вторгнуться на Украину.
Кроме того, представитель администрации заявил, что Байден еще раз заявит о необходимости деэскалации на российско-украинской границе для «реального прогресса» на переговорах по Донбассу.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланирован на вечер 30 декабря. Беседа состоится по инициативе российской стороны.