Раскрыты темы переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров 30 декабря обсудят ряд стратегических вопросов и темы безопасности. Об этом в ходе телефонного брифинга для журналистов рассказал представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

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«Два президента обсудят предстоящий диалог с Россией по целому ряду вопросов безопасности и стратегических вопросов», - заявил представитель администрации США.

Он уточнил, что речь идет о диалоге по стратегической стабильности, а также взаимодействии по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

По словам ведущего брифинга, Вашингтон готов обсуждать те вопросы, которые обозначила Москва.

«Будут темы, по которым мы можем достичь значимого прогресса, а также и темы, по которым у нас будут разногласия, такова природа дипломатии», - констатировал чиновник.

Он также сообщил, что Байден намерен заявить Путину о желании дипломатического пути развития отношений, но даст понять, что Вашингтон «готов отреагировать», если Россия решится вторгнуться на Украину.

Кроме того, представитель администрации заявил, что Байден еще раз заявит о необходимости деэскалации на российско-украинской границе для «реального прогресса» на переговорах по Донбассу.