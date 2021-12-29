В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров 30 декабря обсудят ряд стратегических вопросов и темы безопасности. Об этом в ходе телефонного брифинга для журналистов рассказал представитель американской администрации высокого ранга, передает ТАСС.

Раскрыты темы переговоров Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters

«Два президента обсудят предстоящий диалог с Россией по целому ряду вопросов безопасности и стратегических вопросов», - заявил представитель администрации США.

Он уточнил, что речь идет о диалоге по стратегической стабильности, а также взаимодействии по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

Байден позвонит Путину перед новым годом

По словам ведущего брифинга, Вашингтон готов обсуждать те вопросы, которые обозначила Москва.

«Будут темы, по которым мы можем достичь значимого прогресса, а также и темы, по которым у нас будут разногласия, такова природа дипломатии», - констатировал чиновник.

Он также сообщил, что Байден намерен заявить Путину о желании дипломатического пути развития отношений, но даст понять, что Вашингтон «готов отреагировать», если Россия решится вторгнуться на Украину.

Кроме того, представитель администрации заявил, что Байден еще раз заявит о необходимости деэскалации на российско-украинской границе для «реального прогресса» на переговорах по Донбассу.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланирован на вечер 30 декабря. Беседа состоится по инициативе российской стороны.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители