Вучич сравнил себя с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не мог бы общаться с прессой четыре часа, как российский лидер Владимир Путин .

— У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа, я не Путин, так что, если можно чуть короче, будет еще время, — приводит слова Вучича ТАСС .

26 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин эмоционально высказывался в ходе своей пресс-конференции, потому как в настоящее время безопасность страны находится под угрозой из-за действий Запада. Он также добавил, что эмоциональность главы государства можно объяснить тем, что на протяжении последних 20 лет Запад методично обманывал российскую сторону. Песков подытожил, что безопасность России в настоящее время находится под угрозой дальнейшего расширения НАТО в сторону российских границ.