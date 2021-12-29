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20 минут назад

Вучич высказался о способностях Путина по общению с журналистами

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не мог бы общаться с прессой четыре часа, как российский лидер Владимир Путин.

Вучич сравнил себя с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа, я не Путин, так что, если можно чуть короче, будет еще время, — приводит слова Вучича ТАСС.

23 декабря большая пресс-конференция Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за три часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

26 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин эмоционально высказывался в ходе своей пресс-конференции, потому как в настоящее время безопасность страны находится под угрозой из-за действий Запада. Он также добавил, что эмоциональность главы государства можно объяснить тем, что на протяжении последних 20 лет Запад методично обманывал российскую сторону. Песков подытожил, что безопасность России в настоящее время находится под угрозой дальнейшего расширения НАТО в сторону российских границ.

Политика,В мире,Александр Вучич,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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