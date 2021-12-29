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48 минут назад

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении. Видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Константиновском дворце в Петербурге поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за поддержку кооперации в авиастроении. Видео встречи белорусского и российского лидеров размещено в Telegram-канале «Пул первого».

«Спасибо, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы многое можем делать по кооперации. Тем более они востребованы для российского авиастроения», – отметил Александр Лукашенко.

«Абсолютно», – подтвердил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что после встречи с коллегой из Белоруссии даст поручение правительству России заняться этим вопросом.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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