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27 минут назад

Байден позвонит Путину перед новым годом

Президент США Джо Байден намерен позвонить главе российского государства в четверг, 30 декабря, пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Байден позвонит Путину перед новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хорн, Байден считает, что «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидер-лидер».

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По словам пресс-секретаря, темой обсуждения будут, в частности, предстоящие двусторонние переговоры между США и Россией, встречи Россия - НАТО и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, намеченные на январь.

Телефонный разговор Байдена и Путина запланирован на 15:30 по восточному времени. Он станет вторым прямым контактом двух лидеров за последний месяц.

Политика,Эмили Хорн,Джозеф Байден,НАТО,ОБСЕ,CNN,
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