Байден позвонит Путину перед новым годом

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По словам Хорн, Байден считает, что «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидер-лидер».

По словам пресс-секретаря, темой обсуждения будут, в частности, предстоящие двусторонние переговоры между США и Россией, встречи Россия - НАТО и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, намеченные на январь.