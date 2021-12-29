Байден позвонит Путину перед новым годом

Президент США Джо Байден намерен позвонить главе российского государства в четверг, 30 декабря, пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
По словам Хорн, Байден считает, что «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидер-лидер».
По словам пресс-секретаря, темой обсуждения будут, в частности, предстоящие двусторонние переговоры между США и Россией, встречи Россия - НАТО и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, намеченные на январь.
Телефонный разговор Байдена и Путина запланирован на 15:30 по восточному времени. Он станет вторым прямым контактом двух лидеров за последний месяц.