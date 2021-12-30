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1 час назад

Cтало известно о переносе телефонного разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 23:30 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Белый дом сообщил о переносе разговора Путина и Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 по полудню (23:30 мск)», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн утверждал, что беседа запланирована на 15:30 (мск).

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