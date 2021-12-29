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28 минут назад

Байден 30 декабря намерен созвониться с Путиным

Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом телекомпания CNN сообщила в среду со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Путин созвонится с Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден хочет провести эту беседу, "поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами", приводит телекомпания слова представителя СНБ.

«Еще одна победа Путина»: в Америке признали слабость Байдена

Белый дом подтвердил, что Байден рассчитывает провести в четверг телефонный разговор с Путиным. Президент США намерен обсудить "спектр вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Политика,В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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