Путин созвонится с Байденом

Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом телекомпания CNN сообщила в среду со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

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Байден хочет провести эту беседу, "поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами", приводит телекомпания слова представителя СНБ.