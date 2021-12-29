Путин вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

"Мы знаем, как вы боролись за честь страны, как добывали самые высокие награды и как блестяще всегда боролись до конца и побеждали. Хочу от лица всех болельщиков и любителей спорта поздравить вас с государственными наградами. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали в прошлом и что делаете сегодня", - сказал президент России. Он также поздравил спортсменов с Новым годом.