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1 час назад

Путин вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову

"Мы знаем, как вы боролись за честь страны, как добывали самые высокие награды и как блестяще всегда боролись до конца и побеждали. Хочу от лица всех болельщиков и любителей спорта поздравить вас с государственными наградами. Хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали в прошлом и что делаете сегодня", - сказал президент России. Он также поздравил спортсменов с Новым годом.

Путин вручил госнаграды хоккеистам Якушеву, Каменскому и Касатонову
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Президент Беларуси Александр Лукашенко также принимал участие в церемонии. Сегодня он и Владимир Путин в одной команде сыграют в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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