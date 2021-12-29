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1 час назад

Путин одобрил предложение Лукашенко о проведении совместных военных учений

Президент России Владимир Путин согласился с предложением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко провести совместные военные учения в начале 2022 года. Об этом Путин заявил в ходе встречи с Лукашенко в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Как вы и предлагали, мы проведем их [учения], там военные согласуют - в марте или в феврале, не знаю, когда они решат», - сказал российский лидер.

В начале переговоров Лукашенко обратился к Путину с просьбой не останавливать сотрудничество в военной отрасли и в военно-производственной сфере, проводить совместные учения и создавать центры по обучению белорусских военных новым видам вооружений, которые страна закупает у РФ.

«Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям», - сказал Лукашенко.

В сентябре Россия и Белоруссия провели совместные стратегические учения «Запад-2021». Они прошли на военных полигонах обеих стран.

«Не хочу вам льстить»: Лукашенко обратился к Путину

К участию в учениях привлекли около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

Политика,В мире,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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