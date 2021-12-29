Итоги дня: Татарстан изменит Конституцию, "Северный поток — 2" готов к работе, лишение гражданства в России

"Реальное время" подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 29 декабря.

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В 2022 году Госсовет Татарстана планирует внести изменения в Конституцию РТ, касающиеся местного самоуправления. В пакете поправок будет и норма, касающаяся переименования должности президента республики — после принятия закона о публичной власти он больше не может так называться. Конкретные сроки и как планируют наименовать высшее должностное лицо Татарстана, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин не назвал. Подробности — в материале "Реального времени".В Набережных Челнах заселили жильцов дома 48/20, в котором 25 октября произошел взрыв газа. В короткие сроки строители отремонтировали квартиры 10-го, 11-го и 12-го подъездов, восстановили и заменили строительные конструкции, выполнили отделку помещений. Кроме того, жильцам 11-го подъезда на безвозмездной основе передали по 15 холодильников и стиральных машин. Завтра власти автограда планируют похоронить виновника трагедии, пенсионера Владимира Рочева. "Мы сделаем все по-людски. Похороним, предадим его земле", — заверил мэр Челнов Наиль Магдеев.

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После громкого скандала со спиленным крестом на одном из кладбищ в Актанышском районе РТ ушла в отставку заместитель главы муниципалитета Райхан Галимянова. За прекращение ее полномочий на заседании районного совета проголосовали депутаты.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередную встречу. Она прошла в Санкт-Петербурге и продлилась три часа. Перед ней российский лидер лично заехал за коллегой. Как стало известно в ходе встречи, в феврале-марте 2022 года планируется провести российско-белорусские военные учения. Кроме того Путин и Лукашенко договорились продолжать совместную работу России и Белоруссии в области авиастроения. Лидеры также уверены, что выполнение союзных программ создаст лучшие условия для развития экономик двух стран. Россия не планирует признавать в одностороннем порядке власть талибов* (запрещены в РФ) в Афганистане. Однако в мире это процесс уже постепенно происходит, считают в МИД РФ. Так, например, талибов* приглашали на чрезвычайную сессию совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

"Газпром" объявил, что заполнение второй нитки "Северного потока — 2" завершено. Таким образом, газопровод готов к работе, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер Владимиру Путину. Давления в трубе "Северного потока — 2" достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, сообщил оператор проекта.За 2021 год российские миллиардеры разбогатели на $101,39 миллиарда. Суммарно их состояние Forbes оценил в $576,72 миллиарда. Больше всего в уходящем году удалось заработать основателю Telegram Павлу Дурову — сумма в его кошельке увеличилась на $13,81 млрд, до $17,24 миллиарда к 20 декабря. На втором месте основательница и владелица 99% Wildberries Татьяна Бакальчук (+$11,92 млрд), на третьем — основной акционер "Еврохима" и "Суэк" Андрей Мельниченко (+$10,60 млрд).Казань уже третий день стоит в пробках. После полудня они достигли 8 баллов и держались на этом уровне до вечера. К 16.30 ситуация на дорогах города ухудшилась. Пробки достигли 9 баллов.

Блогера Юрия Хованского, обвиняемого в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), освободили из-под стражи — его отпустили прямо в зале суда. Как и просило следствие, арест заменили запретом определенных действий до 8 января. Поводом для преследования стало исполнение песни о теракте в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году и размещение ее в интернете. В СИЗО он находился с 10 июня 2021 года. Путин внес в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации", которым вводится институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в него. Документом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. В частности, положение распространится на некоторые преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Госдума может принять законопроект президента в начале следующего года. Сертификация газопровода "Северный поток — 2" должна завершиться в первом полугодии 2022 года, уверен вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это максимальный срок. Если сертификация пройдет быстрее, то и поставки газа, соответственно, начнутся раньше, обратил внимание он.

Приобретение 50 автобусов для Нижнекамска обошлось республиканскому бюджету в 218,25 млн рублей. Остальные средства, поступившие от Татарстана, власти города направили на возмещение убытков перевозчиков, пострадавших от введения антиковидных ограничений на общественном транспорте и на покрытие расходов компаний по зарплате работникам, проверяющим у пассажиров QR-коды. В следующем году на регулярные автобусные перевозки пассажиров и их багажа по городским маршрутам из нижнекамского бюджета потратят 80 миллионов рублей. Подробности — в материале "Реального времени".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми условия представленного Россией проекта гарантий безопасности. Он предостерег, что переговоры по ним не могут проводиться без участия сообщества. По его словам, этот вопрос не могут обсуждать только два государства — США и РФ или НАТО и РФ. Подобные переговоры имеют смысл только при участии Евросоюза и при обеспечении тесной кооперации. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал обвинения Евросоюза в "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков", то есть норм ВТО, необоснованными. "Если вы ввели санкции, мы должны производить свое, так называемое импортозамещаться, но тогда к нам-то какие претензии?" — задался вопросом он.

77% площади всех сданных в 2021 году в рамках федеральной программы защиты прав дольщиков проблемных домов приходится на Татарстан. Всего в республике в этом году ввели в эксплуатацию семь многоквартирных домов площадью 323 тысячи кв. метров, в то время как в целом по России — 17 домов общей площадью 419 тысяч кв. метров.Ростуризм предлагается ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Так, гостиницы смогут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. "Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу", — считают в Ростуризме.В бюджет России на следующий год заложено по $44,2 за баррель нефти. По словам Александра Новака, предел комфортной цены на нефть для страны в 2022-м составит 80$ за баррель. Много это или мало — в подсчетах "Реального времени".Глава челнинского МУП "Парк культуры и отдыха" Рим Сафиуллин покинул пост — его он занимал с 2016 года. По его словам, поиском нового места работы он займется после новогодних праздников. По данным источников, заменить Сафиуллина может замдиректора по транспорту Предприятия автомобильных дорог Илья Черкашин.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил, что в будущем в России могут снять мораторий на смертную казнь. Вопрос о возвращении этой меры не может быть закрыт до тех пор, пока происходят умышленные убийства. В то же время многое зависит от правовой ситуации в стране, считает председатель КС.31-летнего татарстанца признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования. 89-летнюю пенсионерку он убил осенью прошлого года в Аксубаево. Непосредственно перед этим он пробрался к ней дом, потребовал деньги и забрал 85 тысяч рублей.Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" станет доступна уже в первом квартале следующего года. Разработчики уверяют, что она будет особенно эффективна против нового штамма "омикрон", причем не только с точки зрения защиты от вируса, но и в плане предотвращения его передачи другому человеку.

В Казани выставили на продажу дом Манакова, расположенный в историческом центре города, на ул. Московской, 42. Его оценили в 43 миллиона рублей. На сегодняшний день в здании конца XIX — начала XX века, внесенном в список объектов культурного наследия муниципального значения, находятся офисы. Подробности — в материале "Реального времени". Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман РФ предлагает запретить мужчинам-мусульманам многоженство, если те ущемляют права женщин и нарушают принципы равноправия в семье. По мнению зампредседателя совета, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, основное условие многоженства в исламе — это справедливое и равноправное отношение ко всем женам, которое многие не соблюдают. В таком случае мужчине следует запретить заключать новый брак.В Казани в возрасте 70 лет умерла журналистка Елена Чернобровкина. Помимо работы в СМИ она занималась общественной и политической деятельностью, написала книгу "Демократическая оппозиция Татарстана: 10 лет пути".