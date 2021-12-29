Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео

В сети появилась видеозапись езды президента России Владимира Путина за рулем внедорожника перед встречей с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы республики.

На отснятых кадрах видно, как Путин выходит из автомобиля Mercedes, здоровается с Лукашенко, а затем снова садится на водительское место и уезжает.