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53 минуты назад

Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео

В сети появилась видеозапись езды президента России Владимира Путина за рулем внедорожника перед встречей с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе главы республики.

На отснятых кадрах видно, как Путин выходит из автомобиля Mercedes, здоровается с Лукашенко, а затем снова садится на водительское место и уезжает.

«Неприятно об этом говорить». Кем Путин работал в 90-е

Ранее стало известно о том, что переговоры Путина и Лукашенко завершились. Всего встреча лидеров двух государств продолжалась три часа. Общение происходило в стенах Константиновского дворца, у президентов также была возможность пообщаться в неформальной обстановке. После встречи они договорились поиграть в хоккей.

В рамках мероприятия главы государств договорились углубить сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере. В частности, политики заявили, что будут продолжать проводить совместные военные учения на территории Белоруссии, предложения о которых уже поступили из Минска в Москву.

28 и 29 декабря в Северной столице проходит неформальный саммит СНГ. Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Инициатором выступил Путин.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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