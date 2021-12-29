Поклонская предложила Украине способ навести «порядок в стране»

Украине необходимо разобраться с тем, кто устроил госпереворот в 2014 году. Такое мнение высказала посол России в Кабо-Верде и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

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Поклонская также предложила помощь украинским властям в наведении порядка, если «не получится самостоятельно».

Дипломат отметила, что вместо того, чтобы «заглядывать в Россию», украинским прокурорам стоит обратить внимание на «предателей Украины».

«Тогда закончится бардак в стране», — заключила Поклонская.