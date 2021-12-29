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2 часа назад

Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров не входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Об этом руководитель региона рассказал в совместном Instagram-эфире со своим пресс-секретарем, министром печати Чечни и директором ЧГТРК «Грозный» Ахмедом Дудаевым.

Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кадырова, он общается с руководством страны как глава региона. «Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи [Кадырова] и Владимира Путина», — раскрыл глава Чечни.

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным

Он также подчеркнул, что звонит президенту лишь в случае необходимости. «И он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов», — добавил Кадыров.

В октябре 2020 года глава республики рассказал, что Путин с большим уважением относится к чеченскому народу и многое сделал для восстановления и развития региона. Кадыров также неоднократно называл себя пехотинцем главы государства и отмечал, что готов выполнить любой его приказ.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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