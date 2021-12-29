Лукашенко назвал успехи Белоруссии заслугой России

«То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас вырос за этот санкционный год на фоне пандемии, — это большая заслуга Российской Федерации и наших друзей — пусть в меньшей степени — на международной арене. Я публично, искренне вас за это благодарю», — сказал белорусский лидер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.