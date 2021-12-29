В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
34 минуты назад

Зюганов прокомментировал идею вернуть смертную казнь в России

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что практику смертной казни можно вернуть в России, особенно если это касается особо тяжких преступлений. Таким образом идею главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина депутат оценил в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передает Ura.ru.

Зюганов прокомментировал идею вернуть смертную казнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Зюганова, применять высшую меру наказания нужно «крайне осторожно и аккуратно».

«Вообще надо понимать: если ты расстрелял людей в здравом уме, ты должен ответить своей жизнью. Если ты разлагаешь и уничтожаешь детей, ты обязан быть готов ответить, так как преступил все заповеди мыслимые и немыслимые. Это факт!» — подчеркнул политик.

Зорькин допустил возвращение смертной казни в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Он пишет, что мораторий на такую меру наказания в России на данном историческом этапе ее развития не исключает возможности возврата казни в будущем.

Комментируя это заявление, в президентском Совете по правам человека подчеркнули, что в ближайшее время возвращение смертной казни в России невозможно. Это может произойти только из-за приостановки моратория на ее применение.

Юрист Василий Воробьев в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что за возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения.

«Скажем так, не председателю Конституционного суда решать этот вопрос. Это все разрешается на уровне Государственной Думы», — напомнил эксперт.

Политика,Василий Воробьев,Валерий Зорькин,Геннадий Зюганов,Совет по правам человека,КПРФ,Госдума,РИА Ura.ru,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители