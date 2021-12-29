Зюганов прокомментировал идею вернуть смертную казнь

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что практику смертной казни можно вернуть в России, особенно если это касается особо тяжких преступлений. Таким образом идею главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина депутат оценил в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передает Ura.ru.

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По мнению Зюганова, применять высшую меру наказания нужно «крайне осторожно и аккуратно».

«Вообще надо понимать: если ты расстрелял людей в здравом уме, ты должен ответить своей жизнью. Если ты разлагаешь и уничтожаешь детей, ты обязан быть готов ответить, так как преступил все заповеди мыслимые и немыслимые. Это факт!» — подчеркнул политик.

Зорькин допустил возвращение смертной казни в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Он пишет, что мораторий на такую меру наказания в России на данном историческом этапе ее развития не исключает возможности возврата казни в будущем.

Комментируя это заявление, в президентском Совете по правам человека подчеркнули, что в ближайшее время возвращение смертной казни в России невозможно. Это может произойти только из-за приостановки моратория на ее применение.

Юрист Василий Воробьев в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что за возвращение к смертной казни Россию могут исключить из международных организаций и разорвать деловые отношения.