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1 час назад

В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о российском гражданстве

Законопроект о российском гражданстве, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, могут принять в начале следующего года. Об этом рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По словам депутата, он совместно с межведомственной комиссией при президенте РФ принимал участие в разработке инициативы.

В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о российском гражданстве
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Калашников отметил, что документ предусматривает ряд важных нововведений, включая нормы по получению российского гражданства иностранцами, которые живут за границей и определение категории лиц, которые смогут претендовать на упрощенную процедуру. Новый закон, главным образом, упорядочивает порядок действия, считает парламентарий.

«От президента передаются некоторые полномочия в МВД и в МИД. И наоборот, расширяются полномочия президента по расширению категорий лиц, которые могут быть признаны гражданами», - заявил Калашников ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Инициатива регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения. В частности, около 20 категорий лиц смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Также будет расширен перечень преступлений, из-за которых можно потерять российский паспорт. Речь идет, в частности, о террористических преступлениях, тяжких преступлений против государства и наркопреступлений.

Политика,Калашников Леонид Иванович,Владимир Путин,Госдума,МИД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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