В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о российском гражданстве

Законопроект о российском гражданстве, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, могут принять в начале следующего года. Об этом рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По словам депутата, он совместно с межведомственной комиссией при президенте РФ принимал участие в разработке инициативы.

Калашников отметил, что документ предусматривает ряд важных нововведений, включая нормы по получению российского гражданства иностранцами, которые живут за границей и определение категории лиц, которые смогут претендовать на упрощенную процедуру. Новый закон, главным образом, упорядочивает порядок действия, считает парламентарий.

«От президента передаются некоторые полномочия в МВД и в МИД. И наоборот, расширяются полномочия президента по расширению категорий лиц, которые могут быть признаны гражданами», - заявил Калашников ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Инициатива регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения. В частности, около 20 категорий лиц смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.