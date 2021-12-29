«Процесс происходит постепенно»: МИД РФ о признании талибов

Политическое признание власти талибов (движние Талибан, запрещенная в России террористическая организация) будет «больше символическим актом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова. Он объяснил, что признание талибов де-факто уже происходит «исподволь и постепенно». В пример Кабулов привел участие представителей Талибана в представительной встрече Московского формата и чрезвычайной сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Талибы хотят назначить посла в Москве В то же время Кабулов подчеркнул, что окончательное решение о признании талибов будет принимать президент России Владимир Путин. Российский лидер ранее заявил, что Россия не собирается признавать власть Талибана в одностороннем порядке. «Когда мы почувствуем, что какая-то необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами, мы, естественно, поставим такой вопрос перед Советом Безопасности ООН. Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе», – отметил Кабулов. Ранее Путин заявил, что возможное проникновение экстремистских элементов вызывает у России некоторую тревогу.