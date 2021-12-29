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1 час назад

Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на широко распространенное мнение, не входит в близкое окружение Владимира Путина. По его словам, в России есть политики более близкие к президенту.

Кадыров заявил, что не входит в близкий круг Путина
Фото: ТАССТАСС

"Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова. – Прим. ред.) и Владимира Путина", – сказал он во время прямого эфира с представителями чеченского руководства в Instagram.

Кадыров добавил, что, тем не менее, в любой момент может позвонить Путину, однако исключительно как глава региона и для решения различных социально-экономических вопросов. Он также коснулся недавней своей фразы о возможном присоединении Украины к России, отметив, что сверху поручений озвучивать подобные мысли не получает.

Ранее глава Чечни, выступая на ежегодной пресс-конференции заявил, что Украину должны присоединить к России, если Киев продолжит осуществлять враждебную Москве политику. Он отметил, что и сам мог бы решить этот вопрос, если бы имел необходимые полномочия.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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