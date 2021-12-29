Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.