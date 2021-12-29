Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».

Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.

До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.