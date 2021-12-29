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1 час назад

Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко началась в Константиновском дворце в Стрельне.

Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает агентство БелТа.

Ранее пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря в Санкт-Петербурге состоится встреча Лукашенко и Путина, на которой лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

До этого Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Напомним, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.

Политика,Александра Лукашенко,Владимир Путин,
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