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1 час назад

В МИД заявили об угрозе для России ударных система НАТО в Грузии

Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу России и ее союзникам, для Москвы это «красная линия», заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Руденко заявил, что «вступлении Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», передает РИА «Новости».

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Он отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.

«Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей», – добавил дипломат.

Ранее Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

Политика,Видео,Андрей Руденко,НАТО,МИД,РИА Новости,
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