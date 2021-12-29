Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу России и ее союзникам, для Москвы это «красная линия», заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Руденко заявил, что «вступлении Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.

«Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей», – добавил дипломат.

Ранее Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию.