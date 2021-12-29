В МИД назвали красную линию для НАТО на Кавказе

«Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории ударных систем вооружений являются для нас красными линиями, поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и её союзников в регионе», — приводит РИА Новости его слова.