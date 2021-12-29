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1 час назад

В МИД России назвали красной линией размещение вооружения НАТО в Грузии

Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории вооружения альянса являются для Москвы красными линиями. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

В МИД назвали красную линию для НАТО на Кавказе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вступление Грузии в НАТО и размещение на её территории ударных систем вооружений являются для нас красными линиями, поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и её союзников в регионе», — приводит РИА Новости его слова.

Руденко отметил, что российская сторона выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Путин,НАТО,МИД,РИА Новости,
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