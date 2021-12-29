Североатлантический альянс допустил несколько фундаментальных ошибок в отношениях с Россией, одной из которых стало создание «серой зоны». Об этом на страницах издания 19fortyfive написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам политика, НАТО слишком быстро начало расширение на восток, не определившись до конца с границами.

«Можно спорить, где должна быть эта конечная точка, но, не решив вопрос явно, мы создали «серую зону» — двусмысленность, которой сейчас пользуется Россия. Сегодня мы и страны «серой зоны», например, Украина, расплачиваемся за это», — отметил Болтон.

Также еще одной шибкой, по мнению экс-советника президента США по национальной безопасности, стала позиция Евросоюза, который посчитал установление относительного мира после Второй мировой войны своей заслугой, а не вкладом НАТО.

«ЕС не выиграл холодную войну. При этом неадекватное государственное планирование НАТО и заблуждения ЕС помешали разработке единой стратегии против России», - уверен он.

Джон Болтон также обратил внимание на то, что Москва таких трудностей не испытывает и успешно сотрудничает с Китаем.

Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.