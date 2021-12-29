Бабурин объяснил, почему поменял мнение о смертной казни

Смертная казнь в России невозможна из-за необъективного правосудия, заявил председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин изданию Lenta.ru. Именно утерей веры в справедливость российского суда он объяснил то, что поменял своё мнение, ведь в 2005 Бабурин вносил в Госдуму законопроект о возвращении высшей меры наказания.
Это было давно. Я сейчас против снятия моратория на смертную казнь, потому что у меня утрачено доверие к судебной системе, я перестал верить в объективность правосудия в России. <...> Там слишком нарушается дух правосудия, слишком силён административный ресурс и судебный произвол, — объяснил он.
При этом политик добавил, что наркоторговцы и серийные убийцы не должны находиться в обществе.
Ранее против возвращения смертной казни выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он тоже объяснил это недоверием действующей судебной системе.
21 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Такое наказание предложено распространить на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних, а не только детей до 14 лет. При этом член «Единой России» Султан Хамзаев предложил приговаривать педофилов к смертной казни. Он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.