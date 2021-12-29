Бабурин объяснил, почему поменял мнение о смертной казни

Смертная казнь в России невозможна из-за необъективного правосудия, заявил председатель политической партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин изданию Lenta.ru. Именно утерей веры в справедливость российского суда он объяснил то, что поменял своё мнение, ведь в 2005 Бабурин вносил в Госдуму законопроект о возвращении высшей меры наказания.

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Это было давно. Я сейчас против снятия моратория на смертную казнь, потому что у меня утрачено доверие к судебной системе, я перестал верить в объективность правосудия в России. <...> Там слишком нарушается дух правосудия, слишком силён административный ресурс и судебный произвол, — объяснил он.

При этом политик добавил, что наркоторговцы и серийные убийцы не должны находиться в обществе.

Ранее против возвращения смертной казни выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он тоже объяснил это недоверием действующей судебной системе.