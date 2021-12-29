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10 минут назад

В Европе обвинили Путина в прославлении сталинизма

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Гойсген заявил, что Владимир Путин якобы живет в мире ностальгии, где международное право не имеет никакого значения. Таким мнением он поделился в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В Европе обвинили Путина в прославлении сталинизма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Германия, Европа и США должны совместно занять четкую позицию против России, как это было после последнего российского вторжения <…> Требуется четкий и жесткий ответ. Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и только будет побуждать его экспансионистские желания. Он живет в собственном ностальгическом мире, в котором международное право не играет никакой роли. Он прославляет Советский Союз и даже сталинский режим. А также стремится к восстановлению Российской империи, напоминающей СССР», — подчеркнул Гойсген.

Кроме того, по мнению дипломата, российский глава государства якобы ищет повод для вторжения на Украину, поскольку считает, что США и Европа стали слабее после смены правительств, а вместе с тем бесславного завершения миссии в Афганистане.

«Его также раздражает то, что США сосредотачиваются на Китае. Это не соответствует его образу России как великой державы. Он хочет показать, что Россия все еще существует», — отметил Гойсген.

Политика,Владимир Путин,
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