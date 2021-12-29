В Европе обвинили Путина в прославлении сталинизма

«Германия, Европа и США должны совместно занять четкую позицию против России, как это было после последнего российского вторжения <…> Требуется четкий и жесткий ответ. Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и только будет побуждать его экспансионистские желания. Он живет в собственном ностальгическом мире, в котором международное право не играет никакой роли. Он прославляет Советский Союз и даже сталинский режим. А также стремится к восстановлению Российской империи, напоминающей СССР», — подчеркнул Гойсген.