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21 минуту назад

Чубайс назвал важнейшее достижение России в 2021 году

Одним их важнейших достижений России в 2021 году стало определение целей энергетического перехода, который может «изменить страну». Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Чубайс назвал важнейшее достижение России
Фото: ТАССТАСС

Чубайс назвал энергопереход крупнейшим проектом и сравнил нынешнюю ситуацию в России с 1991-1992 годами, когда была выбрана цель - строительство рыночной экономики.

«У нас не было целеполагания в энергопереходе до 2021 года, сегодня оно у нас есть в абсолютно признанном международном формате, и это одно из важнейших достижений уходящего года», - подчеркнул спецпредставитель президента.

По его словам, цели энергоперехода были заданы двумя решениями: заявлением президента России, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году и стратегией низкоуглеродного развития.

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«Эти две вещи и политически, и экономически на уровне детального экономического просчета с конкретными цифрами, собственно говоря, и ввели Россию в сообщество стран, которые будут совместно вырабатывать для мира и для себя правила энергоперехода», - заметил Чубайс.

Ранее консалтинговой компании Wood Mackenzie сделала прогноз о том, что уже к 2030 году цена нефти марки Brent может упасть до $37–42 за баррель, а к 2050 году - до $10. По мнению экспертов, это произойдет, если ведущие экономики мира будут добиваться целей Парижского соглашения по климату, сдерживая глобальное потепление, и перейдут на «зеленую» энергетику, что сократит потребление нефти.

Политика,Анатолий Чубайс,ИТАР-ТАСС,
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