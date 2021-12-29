Чубайс назвал важнейшее достижение России

Одним их важнейших достижений России в 2021 году стало определение целей энергетического перехода, который может «изменить страну». Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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Чубайс назвал энергопереход крупнейшим проектом и сравнил нынешнюю ситуацию в России с 1991-1992 годами, когда была выбрана цель - строительство рыночной экономики.

«У нас не было целеполагания в энергопереходе до 2021 года, сегодня оно у нас есть в абсолютно признанном международном формате, и это одно из важнейших достижений уходящего года», - подчеркнул спецпредставитель президента.

По его словам, цели энергоперехода были заданы двумя решениями: заявлением президента России, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году и стратегией низкоуглеродного развития.

«Эти две вещи и политически, и экономически на уровне детального экономического просчета с конкретными цифрами, собственно говоря, и ввели Россию в сообщество стран, которые будут совместно вырабатывать для мира и для себя правила энергоперехода», - заметил Чубайс.