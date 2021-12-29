В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни

Смертная казнь больше затрагивает моральные и нравственные аспекты, нежели правовые. Такое мнение в среду, 29 декабря, выразил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

— Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

До этого председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книге написал, что смертная казнь вновь может появиться в России. Из книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.