Захарова назвала главную задачу МИД на 2022 год

«Я могу сказать, что все, что мы будем делать, в данном случае, мне кажется, как наши внешнеполитические доктрины и документы, так и наши личные отношения как дипломатов, сотрудников МИДа, абсолютно здесь совпадают», — подчеркнула Захарова.