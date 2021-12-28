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24 минуты назад

Захарова сообщила, что сохранение мира станет главной задачей 2022 года

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что сохранение мира будет главной задачей внешнеполитического ведомства в будущем году. Об этом она рассказала в эфире радио kp.ru.

Захарова назвала главную задачу МИД на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я могу сказать, что все, что мы будем делать, в данном случае, мне кажется, как наши внешнеполитические доктрины и документы, так и наши личные отношения как дипломатов, сотрудников МИДа, абсолютно здесь совпадают», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, российская сторона будет делать все, чтобы «каждый на своем посту, каждый на своем месте, каждый на своей должности смог сохранить мир».

Как отметила Захарова, порой состояние мира на международной арене по ошибке воспринимается как естественное положение вещей.

«За мир надо бороться, это абсолютно неестественное для нашей планеты состояние, это состояние, которого нужно достигать, и нужно делать это профессионально», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова оценила возможность возвращения России к «железному занавесу».

Также в МИД РФ назвали наиболее значимые внешнеполитические события 2021 года.

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