Кадыров объяснил свои слова про Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о необходимости присоединения Украины к России являются его личным мнением. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram, передает ТАСС.

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«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», - сказал Кадыров.

Он также повторил свои слова о том, что считает политику президента Украины Владимира Зеленского «предательской в отношении славянских народов».

Кадыров заявил, что считает себя воином и на 100% уверен, что за короткое время может собрать 100 тысяч таких же воинов, готовых выдвинуться в любую точку мира.