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17 минут назад

Кадыров объяснил свои слова про Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о необходимости присоединения Украины к России являются его личным мнением. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram, передает ТАСС.

Кадыров объяснил свои слова про Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство», - сказал Кадыров.

Кадыров решил присоединить Украину к России

Он также повторил свои слова о том, что считает политику президента Украины Владимира Зеленского «предательской в отношении славянских народов».

Кадыров заявил, что считает себя воином и на 100% уверен, что за короткое время может собрать 100 тысяч таких же воинов, готовых выдвинуться в любую точку мира.

Ранее глава Чечни предположил, что если украинский лидер не прекратит политику, направленную против Москвы, то соседнюю страну нужно будет присоединить к России. Он отметил, что, если бы ему поручили, он бы давно решил этот вопрос.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,ИТАР-ТАСС,
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