Лавров предложил заселять новых граждан РФ в Сибирь

Властям России следует расширить перечень регионов для переселения, отправляя граждан, получивших российское гражданство, жить в Сибирь. Об этом заявил министр иностранных дел, глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Сергей Лавров.

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«Необходимо пересмотреть критерии отбора потенциальных переселенцев и исключить немотивированные отказы им. Считал бы возможным поставить вопрос о расширении перечня регионов для переселения. Особенно остро стоит вопрос привлечения будущих граждан России в районы Восточной Сибири», — приводит URA.RU слова Лаврова пресс-служба «Единой России».

Также глава МИД отметил, что ЕР будет создавать максимально благоприятные условия для развития страны, повышения ее безопасности и уровня благосостояния граждан.

«Работа по защите прав соотечественников будет иметь самостоятельное значение в комиссии. Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи», — сказал Лавров.

По его словам, в июне 2022 года запланирован межпартийный экологический форум на Сахалине, в организации которого примет участие ЕР.

«Участие в форуме приняли представители 30 стран. Такие контакты способствуют укреплению доверия, международных связей», — подытожил он.