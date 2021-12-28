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29 минут назад

МИД России подвел итоги года

В МИД России подвели основные внешнеполитические итоги 2021 года. Об этом сообщается в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД России подвел итоги года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди важных событий в сфере безопасности и стабильности в МИД назвали передачу США предложения по гарантиям безопасности в Европе, а также продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Отмечена также важная роль России в переговорах по иранской ядерной сделке и принятии резолюции Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе.

«После бегства сил США и НАТО из Афганистана и падения режима А.Гани Россия наладила рабочие контакты с представителями новых афганских властей», — рассказали в МИД.

Отмечена также ведущая роль Москвы в урегулировании ситуации в Сирии в рамках продвижения «Астанинского формата».

В министерстве подчеркнули, что следование курсу на выполнение Минских соглашений позволило не допустить военной эскалации конфликта в Донбассе.

«Приоритетом внешней политики России оставалось продвижение интеграционных проектов и сотрудничества на пространстве Большой Евразии», — заключили в ведомстве.

Помимо этого, в МИД указали на развитие отношений и торгово-инвестиционных связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, упоминаются рекордные показатели торговли и сотрудничества с Китаем и странами АСЕАН. Также подчеркнут взаимовыгодный характер отношений России с государствами Ближнего Востока и Африки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными государствами. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать шаги в этом направлении.

Политика,Мария Захарова,НАТО,Генассамблея ООН,МИД,
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