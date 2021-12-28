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1 час назад

МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"

На Смоленской площади прокомментировали спекуляции о новом "железном занавесе" между Россией и Западом. В Москве этого точно не хотят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу "БелРос". Отвечая на вопрос журналиста, вернется ли Россия к "железному занавесу" в отношениях с Западом, Захарова заявила: "Мы - нет".

"А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры... (неизвестно - прим.РГ)", - добавила Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Политика,Мария Захарова,МИД,РИА Новости,
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