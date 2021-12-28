МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу"

На Смоленской площади прокомментировали спекуляции о новом "железном занавесе" между Россией и Западом. В Москве этого точно не хотят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу "БелРос". Отвечая на вопрос журналиста, вернется ли Россия к "железному занавесу" в отношениях с Западом, Захарова заявила: "Мы - нет".