СК РФ: США освоили новые методы гибридной войны против России

Западные страны используют кино и компьютерные игры в гибридной войне против России, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В интервью «Российской газете» Бастрыкин заявил, что «некоторые западные институты» ведут гибридную войну против России, частью которой являются средства массовой информации, популярные интернет-сервисы, а также культурно-массовая продукция «определенной направленности».
По словам главы СК, западный кинематограф и популярные компьютерные игры «насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете».
«Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр. Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды», - констатировал Бастрыкин.
Он также заявил, что западная культура пропагандирует такие ценности как право сильного, эгоизм, насилие и даже убийства якобы во имя благих целей.
«Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов», - отметил председатель Следственного комитета.
По его словам, «вестернизация» культуры усиливает угрозу утраты российского «культурного суверенитета» и приводит к утрате морального здоровья общества.