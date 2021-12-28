СК РФ: США освоили новые методы гибридной войны против России

«Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр. Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды», - констатировал Бастрыкин.