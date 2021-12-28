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32 минуты назад

Россия положит заслон расширению НАТО на восток

Россия не поддерживает озвученную США размытую и второстепенную повестку дня в рамках переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Россия положит заслон расширению НАТО на восток
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат призвал американскую сторону сосредоточиться исключительно на конкретных проектах документов, которые представила Москва. По его словам, учитывая степень разногласий между сторонами, предстоящие переговоры — очень тяжелая задача.

«Мы призываем к переговорам, причем интенсивным и быстрым. Мы считаем, что вопрос не просто назрел, он перезрел», — заключил Рябков.

Он подчеркнул, что Россия не станет более мириться с расширением сил НАТО на восток и намерена положить этому заслон.

Замглавы МИД рассказал, что Москва будет добиваться резкого сокращения военного присутствия США и Североатлантического альянса у российских границ.

«Мы не можем обойтись без серьезного углубленного проговора именно этой тематики в ходе предстоящих контактов», — уточнил он.

Ранее стало известно, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдет встреча российской делегации с представителями НАТО, а 13 января — с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,Интерфакс,
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