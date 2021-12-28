"Весело отмечу": Песков раскрыл, как будет справлять Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планирует встретить Новый год в Москве вместе с родными и близкими. Об этом сообщает Life.
«Весело! <...> Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьей. Традиционно», - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, как он планирует провести праздник.
Как отметил Песков, главное, чтобы 31 декабря не случилось экстренной командировки. Такое уже бывало, потому он к этому «всегда внутренне готов».
Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.
По словам Пескова, первые дни новогодних праздников Путин, скорее всего, частично посвятит отдыху. Пресс-секретарь отметил, что президенту постоянно нужно работать с различными документами - «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе».