"Весело отмечу": Песков раскрыл, как будет справлять Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планирует встретить Новый год в Москве вместе с родными и близкими. Об этом сообщает Life.

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«Весело! <...> Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьей. Традиционно», - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, как он планирует провести праздник.

Как отметил Песков, главное, чтобы 31 декабря не случилось экстренной командировки. Такое уже бывало, потому он к этому «всегда внутренне готов».

Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.