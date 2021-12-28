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48 минут назад

Песков поделился планами на Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что планирует встретить Новый год в Москве вместе с родными и близкими. Об этом сообщает Life.

"Весело отмечу": Песков раскрыл, как будет справлять Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весело! <...> Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьей. Традиционно», - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, как он планирует провести праздник.

Как отметил Песков, главное, чтобы 31 декабря не случилось экстренной командировки. Такое уже бывало, потому он к этому «всегда внутренне готов».

Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких.

По словам Пескова, первые дни новогодних праздников Путин, скорее всего, частично посвятит отдыху. Пресс-секретарь отметил, что президенту постоянно нужно работать с различными документами - «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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