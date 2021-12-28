"Весело отмечу": Песков раскрыл, как будет справлять Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что планирует отметить Новый год в кругу семьи и близких. Тем не менее, он не исключил возможность экстренных командировок в праздники, пишет Life.

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Весело [отмечу]! Я надеюсь, в Москве, как всегда с друзьями, с семьей. Традиционно, — рассказал представитель Кремля.

Он также выразил надежду, что в канун праздника ему не придётся отправиться в срочную командировку, что уже случалось ранее. Тем не менее, Песков добавил, что и к этому «всегда внутренне готовы».

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что намерен встретить Новый год в кругу семьи и близких. При этом он в шутку сказал, что собирается слушать своё новогоднее обращение. Он также поделился, что старается выбирать новогодние подарки внукам самостоятельно, хотя и не ходит по магазинам