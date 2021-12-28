Косачев пояснил, почему Россия не может быть членом НАТО

Само существование НАТО и членство в ней любой страны противоречит принципу неделимости безопасности, провозглашённому Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Вместе-РФ».
Данный принцип заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого.
«НАТО сегодня — это антитезис и антипод ОБСЕ. И для России даже гипотетическое сближение с НАТО не несёт никакой добавленной стоимости», — сказал он.
Косачёв отметил, что любое сближение с НАТО связано для России «с огромным количеством практических неудобств».
«Это и переход на другие стандарты вооружений, и перепланирование всех систем командования и управления Вооруженными силами РФ. Это нам совершенно точно не надо — мы в военном плане самодостаточная держава. Кстати, так же, как и самодостаточны в военном плане США», — добавил сенатор.