Косачев пояснил, почему Россия не может быть членом НАТО

«Это и переход на другие стандарты вооружений, и перепланирование всех систем командования и управления Вооруженными силами РФ. Это нам совершенно точно не надо — мы в военном плане самодостаточная держава. Кстати, так же, как и самодостаточны в военном плане США», — добавил сенатор.