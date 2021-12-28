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1 час назад

Косачев пояснил, почему Россия не может быть членом НАТО

Само существование НАТО и членство в ней любой страны противоречит принципу неделимости безопасности, провозглашённому Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Косачев пояснил, почему Россия не может быть членом НАТО
Фото: © пресс-служба Совета Федерации© пресс-служба Совета Федерации

Данный принцип заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счёт безопасности другого.

«НАТО сегодня — это антитезис и антипод ОБСЕ. И для России даже гипотетическое сближение с НАТО не несёт никакой добавленной стоимости», — сказал он.

Косачёв отметил, что любое сближение с НАТО связано для России «с огромным количеством практических неудобств».

«Это и переход на другие стандарты вооружений, и перепланирование всех систем командования и управления Вооруженными силами РФ. Это нам совершенно точно не надо — мы в военном плане самодостаточная держава. Кстати, так же, как и самодостаточны в военном плане США», — добавил сенатор.

Политика,Константин Косачев,НАТО,Совет Федерации,ОБСЕ,
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