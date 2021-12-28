Мерзнущим немцам разослали открытки с Путиным

Жители Германии вынуждены отказываться от постоянно использования газового отопления после получения открытки с изображением президента России и надписью «Включаешь отопление – поддерживаешь Путина». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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В ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации российского газопровода «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора европейскому законодательству. Компании Nord Stream 2 AG необходимо создать «дочку» в Германии, которой затем снова нужно подать полный комплект документов. Газопровод был достроен еще в сентябре.

При этом канцлер Олаф Шольц пообещал, что новое правительство Германии «сделает все» для того, чтобы транзит российского природного газа через Украину не прекращался, а также не позволит России использовать трубопровод «Северный поток-2» для нанесения ущерба украинкой экономике.

По словам русскоговорящего подписчика платформы «Медвежий угол» под ником Конунг Инг, которые привела газета «Московский комсомолец», даже те немцы, которые могут себе позволить дорогое отопление газом, стараются отказаться от него после получения открыток с Путиным.

«Такие открытки их немецкие соотечественники получают регулярно - и на почту, и на мейл. Многие хотят поддерживать Путина. Но не могут. Страшно. Потому что.... потому что вот.. А вдруг он агрессор? К тому же хочет дорогим газом разом расправиться со всей Европой?» - заметил он.

В итоге даже обеспеченные немцы вынуждены мерзнуть, опасаясь включать отопление и поддерживать таким образом Россию. Его знакомые, например, покупают брикеты и топят камин, чтобы не вызывать недовольство соседей.