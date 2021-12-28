Рашкина лишили водительских прав

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте на лося, лишен водительских прав на 1,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Автомобиль с Рашкиным за рулем и лосем в багажнике был остановлен сотрудниками правоохранительных органов в лесу в Саратовской области в ночь на 29 ноября. Парламентарий изначально заявил, что нашел уже разделанную тушу животного и просто погрузил ее в машину. Однако на одежде Рашкина были обнаружены следы крови, а в лесу были найдены ружье и охотничий билет на имя депутата. Позднее парламентарий признался, что убил лося.

По данным генпрокурора Игоря Краснова, политик был за рулем с признаками опьянения, однако проходить освидетельствование он отказался.

В аппарате мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области сообщили, что дело в отношении Рашкина было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тысяч рублей», - пояснила представитель суда.

Рашкин был признан виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).