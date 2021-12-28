В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
25 минут назад

Рашкин оказался фигурантом еще одного дела

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который подозревается в незаконной охоте на лося, лишен водительских прав на 1,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

Рашкина лишили водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автомобиль с Рашкиным за рулем и лосем в багажнике был остановлен сотрудниками правоохранительных органов в лесу в Саратовской области в ночь на 29 ноября. Парламентарий изначально заявил, что нашел уже разделанную тушу животного и просто погрузил ее в машину. Однако на одежде Рашкина были обнаружены следы крови, а в лесу были найдены ружье и охотничий билет на имя депутата. Позднее парламентарий признался, что убил лося.

По данным генпрокурора Игоря Краснова, политик был за рулем с признаками опьянения, однако проходить освидетельствование он отказался.

В аппарате мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области сообщили, что дело в отношении Рашкина было рассмотрено в закрытом судебном заседании.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год шесть месяцев и штрафа в сумме 30 тысяч рублей», - пояснила представитель суда.

Рашкин был признан виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский подарил Валерию Рашкину книгу о животных. Свой подарок он показал парламентариям, выступая на трибуне в ходе пленарного заседания. Жириновский посоветовал коллеге ознакомиться с содержанием книги и выразил надежду, что Рашкин полюбит животных и «никого убивать не будет».

Политика,Валерий Рашкин,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,МВД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители