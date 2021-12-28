Чижов: сроки сертификации "СП - 2" не принципиальны для России

Сроки сертификации газопровода "Северный поток - 2" не имеют принципиального значения для российской стороны, поскольку имеются альтернативные ресурсы прокачки газа. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Для нас сроки сертификации [газопровода "Северный поток - 2"] принципиального значения не имеют, потому что "Газпром" имеет ресурсы самого газа, имеет возможности его прокачки по существующим газопроводам, а другое дело, что при этой прокачке - главным образом через территорию Украины - он будет стоить дороже, и надежность этой прокачки будет ниже", - сказал дипломат.
При этом, по словам Чижова, вопрос о сроках сертификации "Северного потока - 2" для европейской стороны прежде всего политический, а "не технический или юридический".
"Четко выраженной позиции Евросоюза [по соответствующему вопросу] на сегодняшний день нет, потому что мнения среди стран-членов как расходились, так и расходятся", - указал он.
Постпред также отметил, что в случае затягивания процесса сертификации первым пострадавшим окажется европейский потребитель, которому "придется платить больше за газ и ждать дальнейшего развития событий".
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору газопровода нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.