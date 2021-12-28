Чижов: сроки сертификации "СП - 2" не принципиальны для России

Сроки сертификации газопровода "Северный поток - 2" не имеют принципиального значения для российской стороны, поскольку имеются альтернативные ресурсы прокачки газа. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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"Для нас сроки сертификации [газопровода "Северный поток - 2"] принципиального значения не имеют, потому что "Газпром" имеет ресурсы самого газа, имеет возможности его прокачки по существующим газопроводам, а другое дело, что при этой прокачке - главным образом через территорию Украины - он будет стоить дороже, и надежность этой прокачки будет ниже", - сказал дипломат.

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При этом, по словам Чижова, вопрос о сроках сертификации "Северного потока - 2" для европейской стороны прежде всего политический, а "не технический или юридический".

"Четко выраженной позиции Евросоюза [по соответствующему вопросу] на сегодняшний день нет, потому что мнения среди стран-членов как расходились, так и расходятся", - указал он.

Постпред также отметил, что в случае затягивания процесса сертификации первым пострадавшим окажется европейский потребитель, которому "придется платить больше за газ и ждать дальнейшего развития событий".

"Северный поток - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору газопровода нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

На этой неделе Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.