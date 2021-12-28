Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебному процессу о коллекции скифского золота. Об этом пишет ТАСС.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах, так как из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители крымских музеев обжаловали это решение.

По словам Аксенова, Украину в тяжбе представляют госорганы, а вот российскую позицию отстаивают только музеи.

«Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи», - пояснил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что в споре стоит «уравновесить стороны».