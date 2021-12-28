Канадский активист поблагодарил Путина

Канадский общественный деятель Крис Эльстон (Chris Elton) обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за защиту традиционных ценностей. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

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При этом активист констатировал, что канадские СМИ отказываются освещать тему гендерной идеологии, поэтому ему приходилось выступать по телевидению в России.

«Я благодарен Владимиру Путину, который во всеуслышание говорит о безумии гендерной идеологии», - написал Крис Эльстон.

По его словам, он не согласен с тем, что его считают «марионеткой» президента России, так как «правда есть правда».

В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что поддерживает традиционной подход к гендерному делению. Он также назвал изменения в обществе, происходящие на Западе «мракобесием». Глава государства призвал бороться с ним не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.