Канадский активист поблагодарил Путина

Канадский общественный деятель Крис Эльстон (Chris Elton) обратился к президенту России Владимиру Путину, поблагодарив его за защиту традиционных ценностей. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
При этом активист констатировал, что канадские СМИ отказываются освещать тему гендерной идеологии, поэтому ему приходилось выступать по телевидению в России.
«Я благодарен Владимиру Путину, который во всеуслышание говорит о безумии гендерной идеологии», - написал Крис Эльстон.
По его словам, он не согласен с тем, что его считают «марионеткой» президента России, так как «правда есть правда».
В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин заявил, что поддерживает традиционной подход к гендерному делению. Он также назвал изменения в обществе, происходящие на Западе «мракобесием». Глава государства призвал бороться с ним не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.
Ранее, в ходе пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», Путин заявил, что борьба за права женщин и сексуальных меньшинств на Западе превращается в догматизм на грани абсурда, а в некоторых вопросах принимает чудовищные формы. Так, по мнению российского президента, «чудовищно», когда детям «навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот» - это «на грани преступления против человечности».