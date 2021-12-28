Песков ответил на вопрос, где Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не может сказать, проведет ли глава РФ Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.

Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-служба президента РФ

«Сейчас пока не могу сказать», - отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее представитель Кремля рассказал, как глава президент Владимир Путин будет встречать Новый 2022 год. По словам Дмитрия Пескова, Путин будет провожать уходящий год в компании родных и близких. Также пресс-секретарь отметил, что рождественская неделя у президента пройдет в частично рабочем режиме.