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30 минут назад

Песков ответил на вопрос, где Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока не может сказать, проведет ли глава РФ Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи.

Песков ответил на вопрос, где Путин встретит Новый год
Фото: Пресс-служба президента РФПресс-служба президента РФ

«Сейчас пока не могу сказать», - отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее представитель Кремля рассказал, как глава президент Владимир Путин будет встречать Новый 2022 год. По словам Дмитрия Пескова, Путин будет провожать уходящий год в компании родных и близких. Также пресс-секретарь отметил, что рождественская неделя у президента пройдет в частично рабочем режиме.

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин может провести какие-либо встречи в середине новогодних праздников, однако полноформатных совещаний пресс-секретарь Кремля пока не анонсирует.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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