"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", - сказал Аксенов.