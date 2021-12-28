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1 час назад

Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о принадлежности коллекции скифского золота, находящегося в Амстердаме.

В настоящее время в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую - только местные музеи.

"Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи", - сказал Аксенов.

Он отметил, что до конца года надеется еще раз обсудить этот вопрос с главами министерств.

"Нам необходимо уравновесить стороны в этом споре", - отметил Аксенов

Канадский активист обратился к Путину

Политика,Видео,Сергей Аксенов,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,МИД,
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