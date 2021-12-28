Немцы получили призывающие не включать отопление открытки с изображением Путина

По его словам, на открытках, которые приходят немцам, нарисован советский плакат. Под изображением главы Российской Федерации красуется руководство к действию: «Включаешь отопление — поддерживаешь Путина». Таким образом автор рождественского поздравления призывает сограждан не тратить слишком много газа, чтобы отапливать собственное жилище. В противном случае немцев ждут неприятные последствия, так как деньги за газ пойдут в казну России. Теперь напуганным жителям ФРГ приходится жить в страхе, что бдительные соседи могут на них пожаловаться.