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1 час назад

Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь

Глава МИД Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников и исключить немотивированные отказы в получении российского гражданства.

Лавров предложил переселять потенциальных россиян в Сибирь
Фото: ТАССТАСС

Лавров заявил, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, что считает возможным «рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения». По его словам, в данный момент «особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири», передает РИА «Новости».

Он добавил, что нужно поставить цель исключить немотивированные отказы в получении гражданства России.

Кроме того, следует, по его словам, «добиваться дальнейшего сплочения русского мира», обеспечивать «развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами».

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Министр также заявил, что на переговорах с США Москва будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов, отказываться от уступок, «которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, чтобы эту линию проводить максимально эффективно».

Он добавил, что задача Москвы – создавать благоприятные условия для развития России, обеспечения ее безопасности, повышения уровня благосостояния соотечественников.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает русским вернуться в Россию из Средней Азии.

Политика,Сергей Лавров,МИД,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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