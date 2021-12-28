Зеленскому дали совет для переговоров с Путиным

Проведение переговоров президентов Украины и России вряд ли возможно, пока Киев считает Москву агрессором. Об этом заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, пишет РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
После переговоров с главой США Джо Байденом 9 декабря Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным и выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, для проведения переговоров с российским лидером украинским властям стоит изменить свою риторику.
«До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», - заявил он в эфире телеканала «Наш».
При этом Суслов уверен, что Киеву не следует отказываться от переговоров с Москвой, так как Донбасс все активнее интегрируется в экономику России. Бывший министр также посоветовал Зеленскому «поймать» Путина в Китае, когда начнутся Олимпийские игры».