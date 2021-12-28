Зеленскому дали совет для переговоров с Путиным

Проведение переговоров президентов Украины и России вряд ли возможно, пока Киев считает Москву агрессором. Об этом заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, пишет РИА Новости.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе оценить ситуацию на Донбассе. В свою очередь президент России отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений. При этом он подчеркнул, что, если украинский лидер хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

После переговоров с главой США Джо Байденом 9 декабря Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным и выразил надежду, что встречу удастся организовать при поддержке западных партнеров.

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, для проведения переговоров с российским лидером украинским властям стоит изменить свою риторику.

«До тех пор, пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что Россия является стороной конфликта, никаких переговоров не будет, это однозначно», - заявил он в эфире телеканала «Наш».